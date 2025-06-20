Di seguito il comunicato:

Sono 15 i vincitori della tredicesima edizione di ‘Orizzonti solidali’, l’annuale bando di concorso destinato al terzo settore promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila, per sostenere iniziative di assistenza sociale e sanitaria, ambientali, culturali e sull’abbandono scolastico da realizzare in Puglia.

Il concorso, che con 553 progetti ha segnato quest’anno un record assoluto di partecipazione, ha messo a disposizione delle associazioni vincitrici oltre 300mila euro per i progetti che partiranno già dai prossimi mesi.

Sei le iniziative premiate nel barese. L’associazione di promozione sociale Marcobaleno di Bari con il progetto “Talenti Emergenti: Un viaggio alla scoperta di sé attraverso la creatività” realizzerà un percorso di crescita personale e laboratori creativi per minori ospiti del centro diurno “I Ragazzi Don Bosco” di Bari per contrastare l’abbandono scolastico. Con il progetto “Solidali dalla testa ai piedi 2”, l’associazione Giuseppe Moscati Odv di Bari rafforzerà il servizio docce, lavanderia e distribuzione abiti per persone senza dimora – già in essere grazie al contributo della Fondazione nel 2017 – con la distribuzione di pasti e colazioni per strada, il potenziamento della mensa e la creazione di un centro di ascolto per il supporto burocratico. Con il progetto “Emporio 4.0” il Consorzio fra cooperative sociali Elpendù di Bari svilupperà nuove forme di gestione e distribuzione delle spese a sostegno delle famiglie in condizioni di povertà economica e culturale attraverso la realizzazione di una Web App per effettuare la spesa online e l’acquisto di un furgone elettrico per ritiri e consegne; inoltre, l’emporio sarà dotato di scaffali refrigerati e frigoriferi per i prodotti freschi al fine di aumentarne l’assortimento. Ancora, Siloe Società Cooperativa Onlus di Bari con il progetto “Un giorno in paradiso 2.0” ristrutturerà un immobile a Torre a Mare, già in possesso della cooperativa, ampliandone la capacità ricettiva da 9 a 20 posti letto, oltre a realizzare percorsi di co-hosing, reinserimento socio-lavorativo e accompagnamento verso l’autonomia personale e abitativa per persone in condizione di grave marginalità. Con il progetto “Gioco > Identità > Inclusività” la Pro Loco di Giovinazzo creerà un gioco da tavolo per bambini e anziani quale esperienza ludico – creativa: come forma di apprendimento inclusivo per bambini con bisogni educativi speciali e come strumento che aiuti a stimolare la memoria degli anziani. Infine, con il progetto “Salute e Futuro. Formazione in salute: Giovani e Prevenzione per un Benessere Consapevole”, Gemme Dormienti Ets di Bari avvierà un percorso di sensibilizzazione dei giovani delle scuole superiori riguardo alla prevenzione della salute, con particolare attenzione agli stili di vita sani, alla prevenzione dei tumori ginecologici e alla tutela della fertilità attraverso workshop e seminari con esperti del settore.

Inoltre, tre sono le iniziative premiate nella Bat, due a Lecce e nel foggiano e una rispettivamente a Brindisi e nel tarantino.

Sette le iniziative che interessano l’assistenza sociale, tre riguardano l’ambito della sanità, due inerenti all’ambiente e all’abbandono scolastico e, infine, un progetto verterà sulla cultura.

«L’incredibile risultato di questa edizione di ‘Orizzonti solidali’ è la chiara testimonianza delle crescenti necessità delle associazioni e dei volontari – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –, che ci spinge a continuare sulla strada del fare del bene. Da tredici anni la sinergia che lega il nostro impegno nella solidarietà e la dedizione degli enti del terzo settore, ci permette di ambire alla costruzione di un futuro migliore. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo e le proprie energie per i più fragili, la cultura e l’ambiente».

A partire dal 2012, anno della prima edizione di ‘Orizzonti solidali’, sono 161 i progetti finanziati in Puglia grazie a tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.

La Fondazione Megamark è l’Ente del Terzo Settore che fa capo al Gruppo Megamark, leader della distribuzione moderna con 50 anni di storia e circa 600 punti vendita nel Mezzogiorno a insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.