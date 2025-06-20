Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba:

Il cuore della musica batte ancora più forte: Cornetto Battiti Live 2025 è pronto per lo sprint finale: domani, sabato 21, e domenica 22, sono infatti in programma le ultime due serate. Sul palco di Molfetta, tra mare e musica, arrivano nuovi protagonisti per due notti tutte da vivere, tra successi radiofonici e sorprese live.

La location del festival dell’estate italiana resta la scenografica Banchina Seminario, con lo sfondo mozzafiato del Duomo affacciato sul mare, pronta a trasformarsi ancora una volta in un’arena di spettacolo, luci e musica, a partire dalle 20.30.

A condurre l’evento saranno come sempre Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Il cast delle ultime due serate promette emozioni forti e un’ampia varietà di generi, voci e stili. Saliranno sul palco: Gigi D’Alessio, The Kolors, Boomdabash, Cristiano Malgioglio, Luchè, Francesca Michielin, Rocco Hunt, Gabry Ponte, Tiromancino, Venerus, Carl Brave e Sarah Toscano, Sal Da Vinci, Willy Peyote, Shablo, Joshva e Tormento, Petit, Settembre, Michele Bravi e Mida, Levante, Sangiovanni, BigMama, Leo Gassman ed ancora, Fedez, Clara, Annalisa, Coez, Fred De Palma, da Amici Luk3, Chiamamifaro, Nicolò Filippucci ed ancora Iva Zanicchi, MV Killa, Sabrina Salerno e Ludwig, Eiffel 65, Elma, Alexia, Arianna, Coco, Aka7even.

Un parterre straordinario che mette insieme nomi amatissimi del panorama musicale italiano e nuove leve capaci di conquistare il pubblico con freschezza, originalità ed energia.

Il pubblico potrà partecipare gratuitamente alla serata, fino al raggiungimento delle capienze consentite dalle autorità competenti, oppure seguirla in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, per non perdere nemmeno un istante dello show.

Sempre più centrale anche la dimensione digitale dell’evento, grazie a Casa Battiti, il music resort sul mare dove artisti e creator si incontrano per interviste, contenuti esclusivi e dietro le quinte da vivere online. Il racconto continua anche su TV Sorrisi e Canzoni, Webboh e sui social di Radio Norba, aggiornati in tempo reale con l’hashtag ufficiale #battitilive.

Cornetto Battiti Live è realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di Regione Puglia e Pugliapromozione, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Molfetta, e il supporto dei partner ufficiali: title sponsor Cornetto Algida, main sponsor BMW e Fonzies, beauty partner Virgo Cosmetics, gold sponsor Polase, Perla Nera, Frisk Sours, Coccolino Wonder Wash, oltre ai marchi del territorio come Deliziosa, Supermercati Rossotono, Vivai Nunzio Cantatore e Pane e Amore. Hair stylist ufficiale: Nouvelle Esthétique Académie.

Tutti gli aggiornamenti, i contenuti esclusivi e le curiosità sulla serata sono disponibili su www.radionorba.it.