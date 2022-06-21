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4 Maggio 2026
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Puglia: 1167656 positivi a test corona virus, incremento di 3990 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 giugno 2022

3.990

Nuovi casi

18.210

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.284
Provincia di Bat: 406
Provincia di Brindisi: 312
Provincia di Foggia: 707
Provincia di Lecce: 736
Provincia di Taranto: 460
Residenti fuori regione: 62
Provincia in definizione: 23
27.106

Persone attualmente positive

219

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.167.656

Casi totali

11.245.220

Test eseguiti

1.131.966

Persone guarite

8.584

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 384.115
Provincia di Bat: 102.952
Provincia di Brindisi: 108.623
Provincia di Foggia: 171.634
Provincia di Lecce: 231.674
Provincia di Taranto: 155.920
Residenti fuori regione: 8.964
Provincia in definizione: 3.774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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