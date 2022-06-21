Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.284
Provincia di Bat: 406
Provincia di Brindisi: 312
Provincia di Foggia: 707
Provincia di Lecce: 736
Provincia di Taranto: 460
Residenti fuori regione: 62
Provincia in definizione: 23
27.106
Persone attualmente positive
219
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.131.966
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 384.115
Provincia di Bat: 102.952
Provincia di Brindisi: 108.623
Provincia di Foggia: 171.634
Provincia di Lecce: 231.674
Provincia di Taranto: 155.920
Residenti fuori regione: 8.964
Provincia in definizione: 3.774