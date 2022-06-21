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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Fra Caronte e siccità: come inizia l’estate. Anche in Puglia gran caldo e carenza di acqua Ondate di calore: città campione, oggi bollino giallo per Bari

21 Giugno 2022
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Nella foto, il torrente Pioverna in Lombardia: completamente a secco. In Puglia non c’è la situazione drammatica del nord in cui i maggiori corsi d’acqua, a partire dal Po, sono ridotti ai minimi termini. Peraltro, secondo le stime di Coldiretti relative a qualche giorno fa, gli invasi pugliesi assommano una carenza di acqua di ottanta milioni di litri, complessivamente.

Oggi inizia l’estate ed inizia la presenza di Caronte, anticiclone africano che nelle prospettive porterà fino a metà settimana le temperature fino a 40 gradi. In alcune città campione, in tema di ondate di calore, è bollino rosso oggi. Bari si presenta con il bollino giallo.

Di seguito, fonte ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022
.ANCONA Livello1 Livello2 Livello2
.BARI Livello0 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello2 Livello2 Livello3
.BOLZANO Livello2 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello2 Livello2 Livello1
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello1
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello2
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello1
.FIRENZE Livello1 Livello2 Livello2
.FROSINONE Livello0 Livello1 Livello2
.GENOVA Livello0 Livello1 Livello1
.LATINA Livello0 Livello1 Livello2
.MESSINA Livello0 Livello1 Livello1
.MILANO Livello2 Livello2 Livello1
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello0 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello1 Livello2 Livello2
.PESCARA Livello0 Livello1 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello1
.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello1 Livello1 Livello2
.TORINO Livello3 Livello3 Livello1
.TRIESTE Livello1 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello2 Livello1
.VITERBO Livello0 Livello1 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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