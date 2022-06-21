Nella foto, il torrente Pioverna in Lombardia: completamente a secco. In Puglia non c’è la situazione drammatica del nord in cui i maggiori corsi d’acqua, a partire dal Po, sono ridotti ai minimi termini. Peraltro, secondo le stime di Coldiretti relative a qualche giorno fa, gli invasi pugliesi assommano una carenza di acqua di ottanta milioni di litri, complessivamente.
Oggi inizia l’estate ed inizia la presenza di Caronte, anticiclone africano che nelle prospettive porterà fino a metà settimana le temperature fino a 40 gradi. In alcune città campione, in tema di ondate di calore, è bollino rosso oggi. Bari si presenta con il bollino giallo.
Di seguito, fonte ministero della Salute:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
|Citta’
|20/06/2022
|21/06/2022
|22/06/2022
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)