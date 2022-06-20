L’immagine di home page è tratta da un video: Gianfranco Palmisano suona la fisarmonica. Dal 12 giugno è sindaco di Martina Franca: un sindaco musicista, con tanto di studi in conservatorio.

Alle 21, sul sagrato della chiesa madre di Locorotondo, concerto in collaborazione con il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Iniziativa dell’amministrazione comunale per la festa europea della musica che si svolge oggi in ogni angolo d’Europa, per l’appunto. La festa è in programma ogni anno il 21 giugno, in Europa, da quando venne ideata da un ministro francese per la Cultura. Come nel resto del continente, in tutta Italia e, specificamente, in ogni città o paese di Puglia si svolgono iniziative per la festa della musica, oggi.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Locorotondo:

Col solstizio d’estate, martedì 21 giugno 2022,

Locorotondo si prepara alla Festa della Musica 2022. L’Amministrazione Comunale –

Assessorato alla Cultura e al Turismo in collaborazione con il Conservatorio “Nino Rota” di

Monopoli propongono una serata che farà viaggiare con la fantastia, accompagnati dalla

musica.

Il viaggio emozionale prevederà tre tappe:

ore 20:00 Largo Bellavista

Bellezza che salva, bellezza che strega (metti un violino all’ora del tramonto)

Miryam Capuano, violino solo

Musiche di J.S. Bach e Paganini;

ore 21:00 Sagrato della Chiesa Madre

Rhythmic Kaleidoscope – Lo stupefacente universo degli strumenti a percussione

Riccardo Carbonara e Michele Di Modugno, percussioni

Gabriele Cavallo, pianoforte

Musiche di Sejournè, Gerassimez, Schwantner, Xenakis;

ore 22:00 Sagrato della Chiesa Madre

Mare Nostrum – Un viaggio musicale lungo le rotte musicali del Mediterraneo

Sabrina Preite, sassofoni e percussioni

Michele Di Modugno, batteria e percussioni

Riccardo Carbonara, percussioni

Gabriele Cavallo, pianoforte, tastiere, flauto e percussioni

Musiche di Pedro Iturralde.

“La Festa della Musica – precisa l’Assessore alla Cultura e al Turismo Ermelinda Prete

– è un appuntamento sempre presente nella nostra programmazione. Sin dal mio esordio

politico, ho sempre riconosciuto a tale ricorrenza una particolare importanza. Forte della

vocazione musicale del nostro borgo, ricco di cittadini che bene si sono contraddistinti nel

grande mondo della musica. È dunque giusto partecipare ed organizzare tutti gli eventi che

hanno come protagonista indiscussa la musica, poiché essa è davvero una di quelle forme

universali capaci di muovere le coscienze, unire i cuori e avvicinare ogni uomo.

Particolarmente interessante è stata la collaborazione con il Conservatorio “Nino Rota”

di Monopoli che ci ha proposto un viaggio musicale che toccherà ogni corda del nostro

animo aprendo la mente a nuovi scenari.”