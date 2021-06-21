Di Francesco Santoro:
La somministrazione dei vaccini sarà sospesa per 24 ore, il prossimo 23 giugno, nei centri dell’area metropolitana di Bari. A darne notizia è l’Asl barese, che annuncia la riprogrammazione delle sedute di inoculazione previste. «La direzione generale, d’intesa con il Nucleo operativo aziendale vaccini, ha quindi previsto un nuovo programma studiato per assicurare tutte le prime e seconde dosi in date immediatamente successive al 23 giugno- si legge in una nota-, giorno in cui, di conseguenza, gli hub non saranno operativi e i cittadini non dovranno recarvisi».
L’Azienda sanitaria locale segnala infine che «le variazioni, oltre che attraverso i canali di informazione e comunicazione aziendali, verranno comunicate ai cittadini interessati tramite l’invio di sms per chi in precedenza ha fornito il numero di cellulare».
|
SEDI
|
Data appuntamento
|
Nuova data
|
Data appuntamento
|
Nuova data
|
Mattina
|
Pomeriggio
|
CENTRO VACCINAZIONI ALTAMURA HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
29/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI BARI – S. SPIRITO (CATINO) HUB SC. ELEM. G. FALCONE
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
29/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI BARI HUB FIERA DEL LEVANTE – INGRESSO MONUMENTALE EATALY
|
23/06/2021
|
25/06/2021
|
23/06/2021
|
25/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI PALACARBONARA BARI
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI BITONTO HUB SCUOLA MEDIA RUTIGLIANO
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
29/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI CAPURSO HUB PALAPADOVANO
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
29/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI CORATO HUB PALESTRA SCUOLA DE GASPERI
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI GRAVINA IN PUGLIA HUB SPAZIO FIERA SAN GIORGIO
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI GRUMO APPULA HUB SCUOLA MEDIA SANTI MEDICI
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI MODUGNO HUB PALESTRA SCUOLA E. DE AMICIS
|
23/06/2021
|
25/06/2021
|
23/06/2021
|
25/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI MOLA DI BARI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI MOLFETTA HUB PALACOZZOLI
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
29/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI MONOPOLI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI POLIGNANO A MARE HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI PUTIGNANO HUB S.MICHELE MONTE LAURETO
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI SAMMICHELE DI BARI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI TRIGGIANO HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
CENTRO VACCINAZIONI VALENZANO HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
|
23/06/2021
|
24/06/2021
|
23/06/2021
|
29/06/2021