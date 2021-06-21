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Asl Bari: niente vaccini mercoledì Sospensione il 23 giugno

21 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

La somministrazione dei vaccini sarà sospesa per 24 ore, il prossimo 23 giugno, nei centri dell’area metropolitana di Bari. A darne notizia è l’Asl barese, che annuncia la riprogrammazione delle sedute di inoculazione previste. «La direzione generale, d’intesa con il Nucleo operativo aziendale vaccini, ha quindi previsto un nuovo programma studiato per assicurare tutte le prime e seconde dosi in date immediatamente successive al 23 giugno- si legge in una nota-, giorno in cui, di conseguenza, gli hub non saranno operativi e i cittadini non dovranno recarvisi».
L’Azienda sanitaria locale segnala infine che «le variazioni, oltre che attraverso i canali di informazione e comunicazione aziendali, verranno comunicate ai cittadini interessati tramite l’invio di sms per chi in precedenza ha fornito il numero di cellulare».
SEDI
Data appuntamento
Nuova data
Data appuntamento
Nuova data
Mattina
Pomeriggio
CENTRO VACCINAZIONI ALTAMURA HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
29/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI BARI – S. SPIRITO (CATINO) HUB SC. ELEM. G. FALCONE
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
29/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI BARI HUB FIERA DEL LEVANTE – INGRESSO MONUMENTALE EATALY
23/06/2021
25/06/2021
23/06/2021
25/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI PALACARBONARA BARI
 
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI BITONTO HUB SCUOLA MEDIA RUTIGLIANO
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
29/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI CAPURSO HUB PALAPADOVANO
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
29/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI CORATO HUB PALESTRA SCUOLA DE GASPERI
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI GRAVINA IN PUGLIA HUB SPAZIO FIERA SAN GIORGIO
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI GRUMO APPULA HUB SCUOLA MEDIA SANTI MEDICI
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI MODUGNO HUB PALESTRA SCUOLA E. DE AMICIS
23/06/2021
25/06/2021
23/06/2021
25/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI MOLA DI BARI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI MOLFETTA HUB PALACOZZOLI
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
29/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI MONOPOLI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI POLIGNANO A MARE HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI PUTIGNANO HUB S.MICHELE MONTE LAURETO
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI SAMMICHELE DI BARI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI TRIGGIANO HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
CENTRO VACCINAZIONI VALENZANO HUB PALAZZETTO DELLO SPORT
23/06/2021
24/06/2021
23/06/2021
29/06/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




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