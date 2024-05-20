Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione Asterisco:

“La città negata – Riflessioni sul centro storico di Martina Franca“: questo il tema dell’interessante convegno organizzato per martedì 21 maggio (alle ore 18.30), nella Sala Congressi del Park Hotel di Martina Franca, dall’associazione “Asterisco”.

Un’occasione preziosa di confronto promossa dall’associazione culturale martinese su un argomento importante e sempre di strettissima attualità, quello della gestione e della tutela del ricchissimo patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico custodito dal borgo antico di Martina Franca.

Al convegno, prenderanno parte illustri relatori:

· il prof. Piero Marinò, già docente e preside di scuola secondaria ed esperto di Storia dell’Arte locale;

· il prof. Valentino Castellani, già docente del Politecnico di Torino e già Sindaco di Torino, oltre che presidente di Urban@it, Centro Nazionale di studi per le ricerche urbane.

Interverranno:

· Nunzia Convertini: Assessora ai Beni culturali del Comune di Martina Franca;

Michele Marraffa, consigliere comunale, vice presidente dell’Associazione Asterisco

A moderare l’incontro: Giancarlo Mastrovito, architetto e componente del direttivo della Giunta esecutiva INU Puglia.