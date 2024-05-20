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Martina Franca: convegno, “La città negata” Oggi

21 Maggio 2024
La città negata locandina convegno

Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione Asterisco:

La città negata – Riflessioni sul centro storico di Martina Franca“: questo il tema dell’interessante convegno organizzato per martedì 21 maggio (alle ore 18.30), nella Sala Congressi del Park Hotel di Martina Franca, dall’associazione “Asterisco”.

Un’occasione preziosa di confronto promossa dall’associazione culturale martinese su un argomento importante e sempre di strettissima attualità, quello della gestione e della tutela del ricchissimo patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico custodito dal borgo antico di Martina Franca.

Al convegno, prenderanno parte illustri relatori:

·       il prof. Piero Marinò, già docente e preside di scuola secondaria ed esperto di Storia dell’Arte locale;

·       il prof. Valentino Castellani, già docente del Politecnico di Torino e già Sindaco di Torino, oltre che presidente di Urban@it, Centro Nazionale di studi per le ricerche urbane.

Interverranno:

·       Nunzia ConvertiniAssessora ai Beni culturali del Comune di Martina Franca;
Michele Marraffaconsigliere comunale, vice presidente dell’Associazione Asterisco

moderare l’incontroGiancarlo Mastrovitoarchitetto e componente del direttivo della Giunta esecutiva INU Puglia.

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