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Eruzione Etna: aeroporto di Catania, stop voli. A rischio quello da Bari In forse stasera anche il tratto dalla Sicilia alla Puglia

21 Maggio 2023
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Alle 20,15 è programmato il volo Bari-Catania della Ryanair. Alle 21,55 il Catania-Bari. Dalla tarda mattinata l’eruzione del vulcano Etna ha provocato nube di cenere e scarsa visibilità. L’aeroporto di Fontanarossa dunque è in condizioni di sospensione di arrivi e partenze, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Potrebbe appunto risentirne anche il collegamento di stasera con la Puglia.

Aggiornamento qui:

Eruzione Etna: il volo Bari-Catania va a Palermo, cancellato il Catania-Bari Indicazione sul Ryanair FR6191 delle 20,15 e sul Ryanair FR6190 delle 23,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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