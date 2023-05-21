Alle 20,15 è programmato il volo Bari-Catania della Ryanair. Alle 21,55 il Catania-Bari. Dalla tarda mattinata l’eruzione del vulcano Etna ha provocato nube di cenere e scarsa visibilità. L’aeroporto di Fontanarossa dunque è in condizioni di sospensione di arrivi e partenze, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Potrebbe appunto risentirne anche il collegamento di stasera con la Puglia.
Aggiornamento qui:
Eruzione Etna: il volo Bari-Catania va a Palermo, cancellato il Catania-Bari Indicazione sul Ryanair FR6191 delle 20,15 e sul Ryanair FR6190 delle 23,05