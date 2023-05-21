Alle 20,15 è programmato il volo Bari-Catania della Ryanair. Alle 21,55 il Catania-Bari. Dalla tarda mattinata l’eruzione del vulcano Etna ha provocato nube di cenere e scarsa visibilità. L’aeroporto di Fontanarossa dunque è in condizioni di sospensione di arrivi e partenze, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Potrebbe appunto risentirne anche il collegamento di stasera con la Puglia.

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