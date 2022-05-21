Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 604
Provincia di Bat: 114
Provincia di Brindisi: 132
Provincia di Foggia: 196
Provincia di Lecce: 328
Provincia di Taranto: 229
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 10
43.853
Persone attualmente positive
359
Persone ricoverate in area non critica
21
Persone in terapia intensiva
1.067.925
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 368.792
Provincia di Bat: 98.828
Provincia di Brindisi: 104.932
Provincia di Foggia: 163.444
Provincia di Lecce: 222.154
Provincia di Taranto: 150.122
Residenti fuori regione: 8.381
Provincia in definizione: 3.567