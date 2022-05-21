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È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia: 1120220 positivi a test corona virus, incremento di 1632 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 maggio 2022

1.632

Nuovi casi

13.121

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 604
Provincia di Bat: 114
Provincia di Brindisi: 132
Provincia di Foggia: 196
Provincia di Lecce: 328
Provincia di Taranto: 229
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 10
43.853

Persone attualmente positive

359

Persone ricoverate in area non critica

21

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.120.220

Casi totali

10.911.415

Test eseguiti

1.067.925

Persone guarite

8.442

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 368.792
Provincia di Bat: 98.828
Provincia di Brindisi: 104.932
Provincia di Foggia: 163.444
Provincia di Lecce: 222.154
Provincia di Taranto: 150.122
Residenti fuori regione: 8.381
Provincia in definizione: 3.567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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