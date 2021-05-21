rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Ginosa: in arrivo una troupe tedesca Per la realizzazione di réportage

21 Maggio 2021
Screenshot 20210521 062244

Di seguito un comunicato diffuso da Booking Ginosa:

La prima settimana di giugno l’associazione BookingGinosa avrà il piacere di ospitare il team della produzione Florian Film di Colonia http://florianfilm.de.

La visita della produzione Florian Film di Colonia era stata organizzata a novembre 2020 e poi rinviata causa Covid.

La troupe realizzerà 4 reportage da 30 minuti in Puglia, per la serie Köstliches Apulien (La Squisita Puglia), in una delle puntate ci sarà naturalmente Ginosa oltre che Mottola e Laterza.

Si tratta di un’itinerario culinario e paesaggistico per la Televisione Franco-Tedesca https://www.arte.tv/, la regista piemontese trapiantata in Germania Lorenza Castella, visita famiglie tradizionali pugliesi che mostrano come preparare un’antica o tipica ricetta pugliese.

L’associazione BookingGinosa grazie alla collaborazione con l’Ass. Emiliana Bitetti, organizzerà le attività per accogliere e guidare la regista tra i tipici luoghi e sapori di Ginosa.

La produzione avviene anche grazie al supporto informativo e di contatti dell’ Apulia Film Commission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione