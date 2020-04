Con grande sforzo, il contributo di tutti a partire da quello fornito dai cittadini, siamo riusciti a rallentare la curva del virus e impedito il collasso della rete ospedaliera.

Lo ha detto Pier Luigi Lopalco, alla guida della task force pugliese per il contrasto al corona virus. Lopalco ha parlato in audizione di due commissioni del consiglio regionale pugliese. Ha, affermato che si è sostanzialmente pronti per la fase 2.