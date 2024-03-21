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Cerignola: il ringraziamento del sindaco ad Aqp Interventi per circa quattro milioni di euro

21 Marzo 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Cerignola:

All’incirca quattro milioni di euro di interventi grazie al ReactEU e Decreto Aiuti, il comodato d’uso gratuito dell’ex Palazzo AQP di Cerignola ed un nuovo sportello commerciale di Acquedotto Pugliese presso Palazzo di Città: è questo il riassunto delle fitte e quasi quotidiane interlocuzioni tra l’amministrazione comunale di Cerignola e Acquedotto Pugliese.

 

Una presenza tangibile in città. Per questo, voglio ringraziare a nome di tutta la cittadinanza, il nostro Acquedotto, un vanto per la nostra Puglia e per il nostro territorio, che in questi mesi ha messo in campo numerosi interventi per il completamento e risanamento della rete idrica cittadina, tutt’ora in corso o in fase di programmazione, anche con la nostra collaborazione e quella dei cittadini di molti quartieri della città. Ringrazio anche l’impresa esecutrice, che sta svolgendo i lavori con celerità ed attenzione.

 

La nostra città cambia anche grazie ad Acquedotto Pugliese!

 


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