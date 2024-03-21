Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Prosegue la riqualificazione delle stazioni pugliesi promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con le società ferroviarie.

Lo scorso 18 marzo sono iniziati i lavori di ristrutturazione della stazione di Altamura delle Ferrovie Appulo Lucane, finanziati con 1 milione di euro a valere su fondi PNC, il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di lavori, della durata prevista di circa un anno, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale e tecnologico della stazione, così da garantire l’innalzamento degli standard di sicurezza, accessibilità e dotazione tecnologica.

“Anche Altamura verrà ristrutturata come già avvenuto per altre stazioni FAL sulla tratta Bari-Altamura-Matera – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. L’adeguamento degli spazi interni ed esterni della stazione, una nuova pensilina a copertura della banchina, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di mappe e percorsi tattili e l’innalzamento della banchina per favorire l’incarrozzamento a raso, tornelli, biglietteria automatica, monitor informativi, connessione wifi gratuita e luci a led sono tutte scelte che rispecchiano la volontà di proporre all’utenza una stazione sicura, tecnologica, accessibile e attenta al risparmio energetico. Ed è molto importante che FAL abbia deciso di non chiudere la stazione, che infatti continuerà a essere fruibile. Una scelta che, nonostante i disagi, va certamente incontro alle esigenze dell’utenza.”