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2 Maggio 2026
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L’estate di Alberobello si aprirà con Max Gazzè Concerto il 30 giugno

21 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

Max Gazzè apre l’estate di Alberobello con il concerto del 30 giugno alle 21 in largo Martellotta, unica tappa in Puglia del suo tour estivo. La serata musicale è gratuita ed è interamente finanziata con l’imposta di soggiorno applicata ai turisti che sostano nella Città dei Trulli.

Max Gazzè, cantautore, bassista, attore e pittore italiano, sarà accompagnato dall’orchestra de ‘La Notte della Taranta’: tra ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti, le tante sonorità di Gazzè si fonderanno tra loro per un concerto che si annuncia spettacolare, il quale attinge ad un repertorio che va dal classico al moderno muovendosi tra stili ed epoche diverse.

 


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