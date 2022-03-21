Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 846
Provincia di Bat: 261
Provincia di Brindisi: 264
Provincia di Foggia: 310
Provincia di Lecce: 1.065
Provincia di Taranto: 252
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 10
104.084
Persone attualmente positive
575
Persone ricoverate in area non critica
26
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 272.923
Provincia di Bat: 80.063
Provincia di Brindisi: 76.989
Provincia di Foggia: 128.674
Provincia di Lecce: 161.118
Provincia di Taranto: 111.293
Residenti fuori regione: 6.042
Provincia in definizione: 2.723