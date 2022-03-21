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Puglia: 839825 positivi a test corona virus, incremento di 3020 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 marzo 2022

3.020

Nuovi casi

20.004

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 846
Provincia di Bat: 261
Provincia di Brindisi: 264
Provincia di Foggia: 310
Provincia di Lecce: 1.065
Provincia di Taranto: 252
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 10
104.084

Persone attualmente positive

575

Persone ricoverate in area non critica

26

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

839.825

Casi totali

9.335.454

Test eseguiti

727.879

Persone guarite

7.862

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 272.923
Provincia di Bat: 80.063
Provincia di Brindisi: 76.989
Provincia di Foggia: 128.674
Provincia di Lecce: 161.118
Provincia di Taranto: 111.293
Residenti fuori regione: 6.042
Provincia in definizione: 2.723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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