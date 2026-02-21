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Terremoto di magnitudo 4,5 in Campania nella notte Zona del Cilento, epicentro a pochi chilometri dal paese in cui fu girato "Benvenuti al sud"

21 Febbraio 2026
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All’1,28 la forte scossa. Magnitudo 4,5 con epicentro a due chilometri da Montecorice, paesino di circa 2500 abitanti nel Cilento. A quattro chilometri da Castellabate, il paese in cui fu girato il film “Benvenuti al sud”. A breve distanza dal mar Tirreno, a undici chilometri da Agropoli, diciannove da Salento e cinquantuno da Salerno.

Ipocentro a 319 chilometri di profondità. Una profondità notevolissima. Cosa che ha attutito gli effetti della scossa in superficie. Fino all’alba non è segnalato alcun danno.

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(immagine di home page: tratta da ingv.it; foto interna Castellabate, repertorio)


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