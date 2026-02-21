All’1,28 la forte scossa. Magnitudo 4,5 con epicentro a due chilometri da Montecorice, paesino di circa 2500 abitanti nel Cilento. A quattro chilometri da Castellabate, il paese in cui fu girato il film “Benvenuti al sud”. A breve distanza dal mar Tirreno, a undici chilometri da Agropoli, diciannove da Salento e cinquantuno da Salerno.
Ipocentro a 319 chilometri di profondità. Una profondità notevolissima. Cosa che ha attutito gli effetti della scossa in superficie. Fino all’alba non è segnalato alcun danno.
(immagine di home page: tratta da ingv.it; foto interna Castellabate, repertorio)