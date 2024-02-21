Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:

“Dopo l’installazione ed il collaudo, nel Presidio Territoriale di Assistenza di Massafra, la nuova Tac è pronta e funzionante”. A dare la buona notizia il Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano.

“Si tratta di una nuova apparecchiatura che si rivelerà estremamente utile per la diagnosi di malattie, traumi o anomalie, e per programmare e monitorare terapie, grazie alla capacità di produrre immagini trasversali del corpo umano.

A rendere possibile la sostituzione della Tomografia assiale computerizzata nel Pta di Massafra, le delibere di Giunta Regionale n. 688/2022 e n. 763/2022, nell’ambito della misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contempla l’ammodernamento e la digitalizzazione dei servizi sanitari.

Con impegno finanziato di € 530.000 – conclude Mazzarano – si aggiunge un altro tassello alla costruzione del valido percorso che porta ad una efficace e mirata medicina del territorio”.