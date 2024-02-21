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Massafra: nuova tac per il presidio territoriale di assistenza "Pronta e funzionante"

21 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:

“Dopo l’installazione ed il collaudo, nel Presidio Territoriale di Assistenza di Massafra, la nuova Tac è pronta e funzionante”. A dare la buona notizia il Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano.
“Si tratta di una nuova apparecchiatura che si rivelerà estremamente utile per la diagnosi di malattie, traumi o anomalie, e per programmare e monitorare terapie, grazie alla capacità di produrre immagini trasversali del corpo umano.
A rendere possibile la sostituzione della Tomografia assiale computerizzata nel Pta di Massafra, le delibere di Giunta Regionale n. 688/2022 e n. 763/2022, nell’ambito della misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contempla l’ammodernamento e la digitalizzazione dei servizi sanitari.
Con impegno finanziato di € 530.000 – conclude Mazzarano – si aggiunge un altro tassello alla costruzione del valido percorso che porta ad una efficace e mirata medicina del territorio”.


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