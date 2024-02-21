Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari:

In occasione della 9° Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza dello scorso 15 febbraio il Dipartimento di Meccanica Matematica e Management del Poliba ha voluto raccontarsi al “femminile” e nella sua visione sul “contributo della ricerca alle sfide del mondo attuale” e di orientamento. Al centro delle espressioni e del dibattito, tutto al femminile, le sessioni: “Vivere la ricerca” e “La bellezza della ricerca” a cui sono seguite due tavole rotonde: “Da studentesse a ricercatrici” e “Ricerca e futuro: il binomio sostenibile”

All’iniziativa, tenutasi nell’aula magna “Attilio Alto”, sono intervenuti per i saluti i proff. Vincenzo Spagnolo, in rappresentanza del Rettore e Giuseppe Carbone, Direttore del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management del Poliba.

Nel corso della giornata sono stati presentati e commentati dalle proff.sse Ilaria Giannoccaro e Barbara Scozzi i dati del Rapporto Alma Laurea 2022 sui Laureati delle Università italiane. Dall’analisi statistica – si è detto – emerge chiara, ancora una volta, una disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro che penalizza le donne negli esiti occupazionali e retributivi, nonostante le migliori prestazioni negli studi sia in termini regolarità del percorso sia di votazione finale conseguita. Situazione che si ritrova anche nei percorsi di studi STEM, anche se con differenziali più contenuti. Tuttavia, solo il 16.6% di giovani donne tra i 25-34 anni possiede un titolo di laurea in ambito STEM.

Occorre dunque – hanno insistito le presenti – superare i pregiudizi e gli stereotipi per cui queste discipline siano adatte solo agli uomini e valorizzare le passioni e i talenti femminili offrendo dei modelli di ruolo positivi.

A tal fine, le ricercatrici del Dipartimento nelle due sessioni hanno raccontato alle studentesse e studenti i propri percorsi di vita e i propri progetti di ricerca passati e futuri, sottolineando l’importanza della ricerca nelle discipline STEM. Mentre le tavole rotonde hanno esplorato le motivazioni che hanno spinto le giovani ricercatrici a scegliere una carriera nella ricerca e l’importanza degli studi STEM per lo sviluppo sostenibile dell’economia.

Alla giornata hanno partecipato anche studenti e studentesse di quarta e quinta superiore del liceo Fermi di Bari, del liceo Spinelli di Giovinazzo e del liceo Galileo Galilei di Potenza. Presenti le imprenditrici: Mariana Bianco e Annabella Cascione.

Orientamento. Polibus 2024. Prosegue intanto il tour di orientamento, 2 edizione, del Polibus. L’iniziativa del Politecnico con ScuolAttiva e Itabus, dopo il taglio del nastro di venerdì scorso, ha compiuto le prime tre tappe in Basilicata, incontrando e ospitando gli studenti di Matera, Policoro e Montalbano Jonico (oggi, 20).

Il 21 febbraio, mercoledì, torna in Puglia per la quarta tappa. In mattinata sarà a Laterza (dalle ore 9,00) per incontrare gli studenti del Liceo Scientifico “Gianbattista Vico” (sosterà presso la sede della scuola). Nel primo pomeriggio (ore 14,00), sarà Taranto presso la sede del Liceo Galileo Ferraris per incontrare gli studenti del “Ferraris” e del Liceo Giuseppe Battaglini.