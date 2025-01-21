rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Monopoli: giovedì il teatro di Agatha Christie "Trappola per topi" con Ettore Bassi al Radar

21 Gennaio 2025
Teatro Radar

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A 73 anni dalla prima messa in scena all’Ambassadors Theatre di Londa, un classico per il teatro di Agatha Christie arriva a Monopoli nell’adattamento che vede protagonista Ettore Bassi. Giovedì 23 gennaio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Radar, lo spettacolo Trappola per topi, nuovo appuntamento della Stagione 2024.25 ‘Attraversamenti’ a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

La produzione La Pirandelliana è diretta da Giorgio Gallione, con traduzione e adattamento a cura di Edoardo Erba. La commedia di genere poliziesco di Agatha Christie è tratta dal suo racconto ‘Tre topolini ciechi’ e si svolge nella pensione familiare Monkswell manor, una normale casa della campagna Inglese. Mollie e Giles Ralston ricevono i loro primi cinque ospiti mentre è in corso una bruttissima bufera di neve. La sera stessa la Radio trasmette la notizia di un omicidio avvenuto a Paddington, la vittima un’anziana donna. Nel frattempo nell’albergo arrivano degli strani clienti, ognuno sembra avere qualcosa da nascondere, qualche segreto forse legato a un fatto di sangue avvenuto molti anni prima.

Trappola per topi ha un plot ferreo ed incalzante, è impregnata di suspense ed ironia, ed è abitata da personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ambigue il giusto per stimolare e permettere una messa in scena non polverosa o di cliché – spiega il regista Gallione – nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente British, il racconto e la trama possono essere vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto, un po’ calligrafico o di maniera, fatto spesso di boiserie, kilt, pipe e tè. Credo che i personaggi di Trappola nascano ovviamente nella loro epoca, ma siano vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole”.

Gli spettacoli ‘oro’ della Stagione 2024.25 Attraversamenti (Vasame, Anna Cappelli, Non mi trovo, Trappola per topi, Quando le stelle caddero nel fiume, Non è vero ma ci credo e Premiata pasticceria Bellavista) prevedono un biglietto di 28 euro per la platea e di 25 euro per la galleria. Disponibile anche un abbonamento per assistere ai 7 spettacoli e il BOT – Buono ordinario teatro, che include anche i 4 spettacoli ‘borgogna’ della Stagione (Qualcuno morirà, Caravaggio, Freevola e Barabba). Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli | attivo dal martedì al venerdì ore 17-19) e online sul circuito Vivaticke.com. Per informazioni si può chiamare il numero 335 756 47 88 o inviare una mail a info@teatroradar.it.

La Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione