La giornata del calcio si chiude (ore 20,45) con Lecce-Juventus. I bianconeri in corsa per lo scudetto ammettono, con l’allenatore Allegri, che l’impegno in Salento è complicato.

Anche per il Bari, nel posticipo di serie B, avversario bianconero: trasferta ad Ascoli. Inizio ore 16,15.

Serie C girone C: tra le partite odierne Messina-Taranto alle 14 e Monopoli-Potenza alle 20,45.

Serie D girone H: fra le gare in programma oggi (ore 14,30) Bitonto-Santa Maria Cilento, Città di Gallipoli-Barletta, Manfredonia-Città di Fasano, Nardò-Gravina in Puglia, Palmese-Team Altamura, Rotonda-Martina e (ore 15) Fidelis Andria-Casarano.

Serie A di pallacanestro maschile: Happy Casa Brindisi-Napoli basket alle 16,30.

Udinese-Milan ieri è terminata 2-3. Rovinata da insulti razzisti al portiere rossonero Maignan che si è rivolto all’arbitro Massa e questi, opportunamente, ha sospeso l’incontro per cinque minuti. La squadra del Milan, portiere in testa e compreso l’allenatore, aveva anche abbandonato il campo per protesta, cosa praticamente senza precedenti. Il lavoro della polizia ha portato ad individuare alcune persone che dagli spalti facevano il verso della scimmia a Maignan. Il presidente della federcalcio Gravina ed i vertici della lega di serie A hanno condannato gli insulti razzisti. Non basta. Quel 2-3 va trasformato in 0-3 a tavolino per far capire a tutti che le norme di giustizia sportiva non sono solo teoriche per il contrasto al razzismo. L’Udinese, squadra multietnica da decenni, non merita di essere la prima ad essere sanzionata con la sconfitta a tavolino per razzismo. Ma ad Udine è successo e bisogna iniziare passare dalle parole (chiacchiere) ai fatti. L’allenatote dei friulani a fine gara ha detto che sul tema aveva già parlato il direttore sportivo e che dunque lui avrebbe voluto parlare di calcio. Ha sbagliato, si pensa qui.