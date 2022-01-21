«Ora vanno rafforzate le vaccinazioni per gli over 50 e i bambini. Bisogna fare le somministrazioni nelle scuole, come la Puglia che infatti ha le percentuali migliori». Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica”. Il professore di Igiene pubblica all’Università Cattolica di Roma loda la campagna pugliese di protezione dal coronavirus per la fascia 5-11 anni ricordando i numeri da primato. Stando ai dati diffusi ieri dall’amministrazione guidata da Michele Emiliano, la regione è sempre in testa alla classifica nazionale delle vaccinazioni ai bambini: il 43,5 per cento ha fatto almeno una iniezione e il 9 per cento due.

Foto Università Cattolica Roma