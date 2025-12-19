Di seguito il comunicato:

“Prescrizione musica – Musica nell’anima”, sabato 20 dicembre alle 10.00, ultimo appuntamento con “A Christmas Carol”, le più celebri melodie natalizie in programma nella Residenza sanitaria assistenziale “Ulivo” della Fondazione Cittadella della Carità.

Ottimo il riscontro registrato dalla serie di concerti fin qui eseguita ai quali assistono gli ospiti della RSA, insieme ai loro familiari e gli operatori della struttura. Una iniziativa promossa e realizzata da Le Corti di Taras, sostenuta dal Comune di Taranto e dalla Fondazione Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura.

Protagonisti del concerto in chiave natalizia, la formazione Jonic Brass Quintet, cinque musicisti professionisti, Salvatore Pichierri (tromba), Antonio Carrozzo (tromba), Pasquale Pichierri (corno), Giuseppe D’Elia (trombone) e Walter D’Elia (tuba), con il soprano Graziana Palazzo.

Quale Ente del Terzo Settore, l’associazione Le Corti di Taras ha come finalità principale la promozione della solidarietà sociale, ispirandosi ai principi di democraticità e gratuità, senza scopo di lucro. L’associazione, infatti, si impegna nella realizzazione di prestazioni sociosanitarie, educative e formative, con particolare attenzione alle persone con difficoltà fisiche e psichiche, ai giovani e agli anziani, perseguendo l’inclusione sociale e il benessere psicofisico dei cittadini.

“Prescrizione Musica – Musica Nell’Anima”, è un progetto giunto alla sua terza edizione. Fra i suoi principali obiettivi, creare innovative occasioni attrattive utili a mettere in connessione gli ospiti delle strutture RSA, i loro familiari e la collettività di riferimento, creando occasioni di animazione, intrattenimento e socialità generando un proficuo dialogo intergenerazionale.

Le Corti di Taras si impegna inoltre, a favorire la partecipazione di giovani, donne e cittadini nelle attività socio – culturali, promuovendo condizioni di pari opportunità e inclusione contribuendo così al benessere collettivo e alla promozione di una cultura aperta e accessibile a tutti, a livello locale.

Questi eventi non sono solo semplici esibizioni musicali, bensì vere e proprie manifestazioni di amore, empatia e connessione umana. Attraverso la magia della musica, i concerti alla RSA trasmettono messaggi di speranza, gioia e conforto agli ospiti, ai loro cari e a tutta la comunità. Le note vivaci e armoniose creano un ponte emotivo che unisce le persone, offrendo momenti di serenità e bellezza in un contesto che spesso può essere segnato da sfide e difficoltà. Ogni concerto è un’opportunità per nutrire l’anima, per stimolare ricordi felici e per regalare momenti di leggerezza e piacere. Un linguaggio che supera le barriere e le diversità, unendo cuori e menti.