Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

“Lecce – Nel Cuore della Tradizione”: in programma dal 20 al 22 dicembre 2025, è una manifestazione che rientra nei Grandi Eventi promossi da Regione Puglia e ARET-Pugliapromozione. Organizzata da PugliArmonica con il patrocinio di Comune di Lecce, è una rassegna che celebra la cultura bandistica attraverso parate musicali e concerti, alla riscoperta di quel sentimento di comunità che da sempre caratterizza le feste patronali della nostra regione.

Ieri mattina, il sindaco Adriana Poli Bortone e il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo hanno presentato i dettagli dell’evento che culminerà, tra l’altro, con uno speciale concerto, “Puglia in Musica”, dedicato alle marce sinfoniche firmate da pugliesi e salentini in particolare, alcune delle quali mai eseguite su un palcoscenico ufficiale.

Con “Lecce – Nel Cuore della Tradizione” salentini e turisti avranno la possibilità di vivere un’esperienza preziosa di riproposizione di suoni autentici e tradizionali in un’atmosfera natalizia, rimettendo in luce l’energia di una cultura che continua a unire le generazioni.

Sarà il patrimonio artistico, architettonico e culturale di Lecce a fare da sfondo all’evento. Le bande sfileranno per tre giornate tra le bellezze della città vestita a festa, offrendo anche nuove occasioni di fruizione, come l’innovativa colazione natalizia in musica nell’inconsueto contesto del MUST – Museo Storico di Lecce o il gran finale alle Officine Cantelmo.

La tre giorni si aprirà sabato 20 dicembre alle ore 17.00 con “Banda in Parata”: la Banda di Aradeo sfilerà per le vie della città con partenza da Porta Napoli, sulle note della tradizione musicale pugliese.

Domenica 21 dicembre, alle ore 9.30, sarà la volta di “Banda al Museo”, una colazione natalizia nel bar del MUST con l’accompagnamento musicale della Banda di Aradeo: un modo inedito e suggestivo di vivere la cultura musicale popolare. A seguire banda in parata per le vie del centro storico.

Il gran finale è previsto per lunedì 22 dicembre e sarà affidato al Concerto Bandistico Municipale “Città di Taviano”. Alle ore 18.30 questa storica formazione partirà dalla Basilica di Santa Croce per attraversare il centro cittadino conducendo il pubblico verso l’ultimo appuntamento della manifestazione.

Alle ore 20.30, alle Officine Cantelmo, si terrà infatti “Puglia in Musica”, un vero viaggio nella tradizione musicale pugliese. Il concerto ripercorrerà la storia delle bande musicali con il genere che più le rappresenta: la marcia sinfonica. A partire dalla fine del XIX secolo, questo linguaggio ha dato voce alla creatività di numerosi autori, trasformandosi in un simbolo identitario e in una forma d’arte capace di esprimere la bellezza, l’unicità e il valore culturale delle bande.

Durante la serata verranno eseguite le composizioni di diversi autori che hanno fatto la storia di questo genere: da Carmelo Preite ad Ernesto e Gennaro Abbate, da Nino Ippolito agli autori contemporanei che continuano a perpetuare la cultura musicale locale (come Maurizio Cancelli, Aldo De Pascali, Oronzo Urso, Alessio Stefàno).

L’esecuzione sarà a cura della Banda di Taviano, una realtà attiva da più di trent’anni, giovane e dinamica, nota nel panorama locale per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e per la sua versatilità nell’esecuzione di un repertorio polistilistico, che spazia dalla musica tradizionale e classica alla musica moderna.

“Lecce – Nel cuore della tradizione” punta al recupero autentico e alla valorizzazione dell’enorme patrimonio immateriale legato alle feste tradizionali e popolari, sposando appieno la mission che PugliArmonica si è data sin dalla sua fondazione, un decennio fa.

Con questi tre giorni di musica e comunità, PugliArmonica chiude un anno speciale: il 2025 segna infatti il decennale dell’associazione (2015-2025), dieci anni trascorsi nel cuore della tradizione, al fianco di chi crede nella potenza evocativa delle feste patronali e nel valore di questo patrimonio immateriale di Puglia.

“Ringraziamo PugliArmonica per questo regalo alla città” ha detto il sindaco Adriana Poli Bortone. “Una tre giorni che innova la proposta culturale delle festività, anche con occasioni originali come la colazione natalizia con la banda a far da colonna sonora, in un luogo significativo come il MUST, domenica 21 dicembre. Confidiamo possa essere un’occasione anche per attrarre i più giovani. Una nuova occasione per scambiarsi gli auguri, facendo colazione con prodotti tipici e con le colonne sonore del territorio. Tradizione nella tradizione e speciale accoglienza per chi torna o per chi viene a visitare la nostra città in queste feste” ha detto il primo cittadino.

“Siamo contenti di chiudere questo speciale 2025 con un programma inedito: gruppi bandistici a Natale nel cuore di Lecce non si erano mai visti. Faranno da colonna sonora per le feste di salentini e turisti, per studenti fuori sede e lavoratori che tornano dalle proprie famiglie, risvegliando vecchie emozioni” ha detto Graziano Cennamo, presidente di PugliArmonica.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.