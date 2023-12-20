Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Per sei giorni nella centralissima Piazza Garibaldi di Taranto ci sarà “Le Posizioni Note: Fermata Natale”: non il classico mercatino natalizio, ma qualcosa di diverso, fortemente innovativo, con un programma “pensato” per coinvolgere grandi e piccini!

Dopo l’inaugurazione di ieri, fino a domenica 24 dicembre sono previste tantissime iniziative e attività, ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 23.00, tranne la Vigilia in cui “Le Posizioni Note: Fermata Natale” terminerà alle ore 16.00 (programma su Facebook e Instagram Posizioni_Note).

“Le Posizioni Note: Fermata Natale” è un’iniziativa dell’agenzia “Posizioni Note” che, dopo il successo del Beer Fest di questa estate a Cimino, ha nuovamente unito insieme il mondo del profit e le istituzioni per offrire a tutti i cittadini un’occasione di svago e di intrattenimento, con una particolare attenzione ai più piccini e alle famiglie.

Inaugurando l’evento Leandra Attanasio ha spiegato che «la manifestazione “Le Posizioni Note: Fermata Natale” animerà il centro cittadino con concerti, spettacoli, teatro dei burattini, workshop, laboratori, animazioni, intrattenimento e tanti stand: uno straordinario programma per trasportare tutti nella magica atmosfera del Natale!»

«Per le famiglie e i più piccini – ha poi detto Leandra Attanasio – in piazza Garibaldi ci saranno gli spettacoli del Crest Taranto, i giocolieri, lo spettacolo del Mago Maraldo e i laboratori curati dalle associazioni “Il Piccolo Principe”, “Ciurma” e “Liuma – esercizi di leggerezza”, nonché un teatro dei burattini dove si esibiranno anche le marionette di “Teste di Legno” e di “Storie di Pulcinella”; ogni giorno, inoltre, ci sarà l’animazione a cura degli elfi con DJset e musiche natalizie!».

Per i più piccoli a “Le Posizioni Note: Fermata Natale” ci saranno anche iniziative educative, come le lezioni di sicurezza stradale a cura Vigili Urbani di Taranto e con la partecipazione dell’azienda PISSTA.

Con l’iniziativa “Alberi creativi” L’agenzia “Posizioni Note” ha coinvolto nove asili della città ai quali ha donato alberi di Natale che poi, dopo essere stati decorati con i lavoretti dei bambini, sono esposti in piazza Garibaldi: quello decorato nel modo più creativo riceverà il “premio originalità”.

Non solo bambini: la sera ci sarà un’ampia offerta di intrattenimento anche per i più grandi, con il laboratorio e lo spettacolo di danza aerea e, nella cassa armonica al centro della piazza, tanta musica live con il concerto della scuola di musica “Francesco Tàrrega Music Academy”, la musica dei “TheRunaways”, la performance della cantautrice tarantina Chiara Turco, il concerto del coro “Apulia’s Gospel Choir”, la “Tombolata e divertentismo” con Franco Cosa e la musica del suo trio e il concerto di Walter Celi e Blend Project.

La manifestazione “Le Posizioni Note: Fermata Natale” è organizzata dall’agenzia “Posizioni Note” con il patrocinio del Comune di Taranto e con main sponsor Teleperformance Italia, che anche in questa occasione dimostra sensibilità e rinnova il suo legame con il territorio, e il Gruppo Jolly Officine che sostiene questa manifestazione in una visione etica della sua attività che la lega alla comunità in cui opera da oltre mezzo secolo.

Sono partner di “Le Posizioni Note: Fermata Natale” Intuazione Eventi, Castiglia Srl, Five Motors, Bluebay resort, Esternamente, BCC San Marzano di San Giuseppe, Marturano, FederAziende Taranto, F.E.A.T. Srl, PISSTA e Centro nautico “Idea Verde”.

Sono partner tecnici della manifestazione Cantine Lizzano, Centrale del Latte, Fornaio del Viale, “Trancho” the famous pizza slice, Fiorino Srl di San Giorgio Jonico, Associazione autonoma Panificatori di Taranto e Provincia, “Ciki e Il Boss” Taranto, Service Plus, Provinciali, Ing. Caffio Francesco, Secur Taranto Team, Assicurazioni Tagarelli e La Factory – handmade in Italy Taranto.