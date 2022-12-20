Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 555
Provincia di Bat: 119
Provincia di Brindisi: 178
Provincia di Foggia: 253
Provincia di Lecce: 493
Provincia di Taranto: 253
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 7
15.165
Persone attualmente positive
294
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.559.419
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 507.199
Provincia di Bat: 133.322
Provincia di Brindisi: 151.479
Provincia di Foggia: 220.852
Provincia di Lecce: 335.872
Provincia di Taranto: 213.323
Residenti fuori regione: 16.606
Provincia in definizione: 5.305