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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1583958 positivi a test corona virus, incremento di 1876 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 dicembre 2022

1.876

Nuovi casi

10.746

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 555
Provincia di Bat: 119
Provincia di Brindisi: 178
Provincia di Foggia: 253
Provincia di Lecce: 493
Provincia di Taranto: 253
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 7
15.165

Persone attualmente positive

294

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.583.958

Casi totali

13.405.194

Test eseguiti

1.559.419

Persone guarite

9.374

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 507.199
Provincia di Bat: 133.322
Provincia di Brindisi: 151.479
Provincia di Foggia: 220.852
Provincia di Lecce: 335.872
Provincia di Taranto: 213.323
Residenti fuori regione: 16.606
Provincia in definizione: 5.305

 

 

 

 

 

 

 


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