Di Francesco Santoro:



La Puglia, con una variazione di 2,39 gradi centigradi, è l’ottava regione con il maggiore aumento della temperatura in Italia. Lo dicono i dati sul clima raccolti nell’ambito di “ Copernicus”, il programma realizzato dall’Unione Europea che cataloga le informazioni provenienti dai sensori e dai satelliti mettendole a disposizione di ricercatori e semplici cittadini.

Nell’arco di un cinquantennio la temperatura media è aumentata di almeno un grado in 7.540 comuni del Belpaese. Gli scarti maggiori si registrano, sia in Italia che in Europa, nelle aree più fredde, soprattutto lungo le Alpi e in alcune zone dell’Appennino centrale. La provincia autonoma di Bolzano guida la graduatoria (+2,71°); al secondo posto il Lazio (+2,60°); al terzo la Lombardia (+2,55°); al quarto il Friuli Venezia Giulia (+2,52°); al quinto il Molise (+ 2,51). Seguono Valle d’Aosta (+2,45°), Provincia autonoma di Trento (2,41°) e, appunto, la Puglia. Chiudono la top ten Abruzzo e Calabria.