Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:
Tra droni e robot apre il salone della creatività Made in Puglia, con i giovani innovatori che presentano le rivoluzionarie idee nate nelle campagne pugliesi per garantire l’autosufficienza alimentare ed energetica, oltre alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente.
L’appuntamento con le novità dell’Oscar Green Puglia, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla diciottesima edizione che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura, è mercoledì 20 novembre, dalle ore 10,00, nella sala Talent Garden del Politecnico di Bari all’interno del Campus universitario, dove giungeranno i giovani agricoltori di tutta la regione, un’occasione per toccare con mano le ‘invenzioni’ green scelte dopo una lunga selezione territoriale.
Dopo i saluti del Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino e l’introduzione di Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, spazio al question time dei giovani con Pietro Piccioni, Direttore di Coldiretti Puglia, Marco Zambelli, esperto di Agricoltura 4.0 di CAI Consorzi Agrari d’Italia, Fausto Fiesoletti della formazione Demetra di Bluarancio, Vito Gallo, vicepresidente della Fondazione ITS Academy AgriPuglia e Michele Ruta, professore ordinario di Sistemi Informativi del Politecnico di Bari.