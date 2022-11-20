Di seguito un comunicato diffuso da Dario Stefàno:

“Ringrazio, emozionato, per la nomina ad Ambasciatore emerito di Città del vino” è quanto dichiara dal palco di Duino Aurisina l’on. Dario Stefàno durante l’assemblea nazionale dell’importante associazione che lega i Comuni al vino. La consegna del riconoscimento ha caratterizzato i lavori assembleari della Convention d’Autunno delle Città del Vino in corso in Friuli Venezia Giulia, a Duino Aurisina – Città Italiana del Vino 2022.

“A rendermi ulteriormente orgoglioso di questa nomina sono le motivazioni “per la capacità e il prezioso aiuto per la crescita dell’associazione”.

Una crescita – quella Vostra – che si radica nell’impegno profuso a diffondere la passione per il vino e per lo straordinario universo che racchiude e che coinvolge”.

“Insieme a Città del vino – continua Stefàno – abbiamo condiviso e traguardato la norma sull’enoturismo. Sempre con Città del vino, abbiamo dato vita al primo Osservatorio per l’enoturismo in Italia perché sappiamo che molto è stato fatto ma moltissimo è ancora da fare”.