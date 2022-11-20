rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Dario Stefàno ambasciatore emerito di Città del vino Nomina per l'ex senatore salentino

20 Novembre 2022
IMG 5046 scaled

Di seguito un comunicato diffuso da Dario Stefàno:

“Ringrazio, emozionato, per la nomina ad Ambasciatore emerito di Città del vino” è quanto dichiara dal palco di Duino Aurisina l’on. Dario Stefàno durante l’assemblea nazionale dell’importante associazione che lega i Comuni al vino. La consegna del riconoscimento ha caratterizzato i lavori assembleari della Convention d’Autunno delle Città del Vino in corso in Friuli Venezia Giulia, a Duino Aurisina – Città Italiana del Vino 2022. 

“A rendermi ulteriormente orgoglioso di questa nomina sono le motivazioni “per la capacità e il prezioso aiuto per la crescita dell’associazione”. 
Una crescita – quella Vostra – che si radica nell’impegno profuso a diffondere la passione per il vino e per lo straordinario universo che racchiude e che coinvolge”.

“Insieme a Città del vino – continua Stefàno – abbiamo condiviso e traguardato la norma sull’enoturismo.  Sempre con Città del vino, abbiamo dato vita al primo Osservatorio per l’enoturismo in Italia perché sappiamo che molto è stato fatto ma moltissimo è ancora da fare”.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

687449776 10242482887996638 1139527827723559888 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione