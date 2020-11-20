«Dovremo festeggiare il Natale con pochissime persone. Mentre a Pasqua saremo liberi». Così l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, intervenuto, in collegamento, alla “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” organizzata da Ludovico Abbaticchio, in qualità di garante della Regione Puglia. Stando, dunque, alle parole dell’epidemiologo in primavera la situazione potrebbe migliorare nettamente e la pandemia dovrebbe rallentare. «Bisogna stare buonini per qualche altro mese, passato l’inverno torneremo alla vita di prima», ha commentato Lopalco.

Quanto alla scuola, la strategia è quella «dello stop and go: cioè, raffreddare la circolazione del virus. La pandemia ci ha costretto a prevedere la Dad. Sono vicino al mondo della scuola e mi auguro che presto possano esserci segnali» positivi in merito al rallentamento dell’epidemia.