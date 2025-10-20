Il lieve sisma in Puglia, in mare Adriatico. Epicentro: costa garganica, a undici chilometri da Lesina, quattordici da Poggio Imperiale. Scossa registrata alle 12,31. Magnitudo 2,3.
(immagine: tratta da ingv.it)
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