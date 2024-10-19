Dopo essersi svolto per dieci edizioni negli Stati uniti d’America il concorso mondiale per i cori gospel è sbarcato in Europa. Infatti si disputa oggi a Londra la finale internazionale della gara e tra i dodici finalisti c’è un coro pugliese, il Wakeup gospel di Martina Franca diretto da Graziano Leserri. La selezione è stata ovviamente molto dura per arrivare a contendere agli altri undici concorrenti il titolo nello spettacolo che va in scena oggi alla Royal Albert Hall, uno dei teatri più importanti e belli del mondo. Il coro pugliese presenta un brano scelto fra quelli indicati dagli organizzatori. Martina Franca e la Puglia, oggi, tendono l’orecchio a Londra e fanno il tifo.