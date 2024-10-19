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Oggi la finale internazionale a Londra: in gara il Wakeup gospel di Martina Franca Royal Albert Hall

20 Ottobre 2024
Wakeup Gospel Project foto gruppo

Dopo essersi svolto per dieci edizioni negli Stati uniti d’America il concorso mondiale per i cori gospel è sbarcato in Europa. Infatti si disputa oggi a Londra la finale internazionale della gara e tra i dodici finalisti c’è un coro pugliese, il Wakeup gospel di Martina Franca diretto da Graziano Leserri. La selezione è stata ovviamente molto dura per arrivare a contendere agli altri undici concorrenti il titolo nello spettacolo che va in scena oggi alla Royal Albert Hall, uno dei teatri più importanti e belli del mondo. Il coro pugliese presenta un brano scelto fra quelli indicati dagli organizzatori. Martina Franca e la Puglia, oggi, tendono l’orecchio a Londra e fanno il tifo.

 

 

 

 

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