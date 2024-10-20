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Maltempo: la Puglia fra le regioni in allerta per temporali e vento Protezione civile, previsioni meteo

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La Puglia è fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”

Persiste fino alle 20 per l’intera regione l’allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

 

 

 

 


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