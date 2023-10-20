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2 Maggio 2026
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Rischio nubifragi, quattro regioni in arancione. Puglia: allerta per vento fino a burrasca forte Italia, maltempo: protezione civile, previsioni meteo

20 Ottobre 2023
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Tweet del dipartimento della protezione civile riferito ad oggi:

allerta ARANCIONE meteo-idro in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria
allerta GIALLA in 9 regioni
Piogge e venti di burrasca su gran parte dell’Italia.

—–

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 16 di domani. Si fa riferimento a “venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull’intera regione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

A Lecce e Taranto sono chiusi, per ordinanze dei sindaci, i cimiteri, i parchi ed i giardini pubblici.

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