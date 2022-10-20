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Bari: bicicletta sequestrata dai carabinieri, donata ad una bambina Fondazione Giovanni Paolo II

20 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Il 19 ottobre 2022, presso la sede della Fondazione Giovanni Paolo II di Bari via Marche n. 1, gli operatori della Onlus hanno consegnato una biciletta ad una bambina di 9 anni, frequentatrice del centro, alla presenza di una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività volte al sostegno socio-assistenziale delle famiglie del quartiere “San Paolo”, è stata avviata dopo che i Carabinieri avevano devoluto alla Fondazione una bicicletta da bambina, rinvenuta dai militari nel 2020 e oggetto di un sequestro a carico di ignoti, di cui, malgrado gli sforzi, non si era riusciti a risalire al legittimo proprietario.

Ottenuta dall’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione alla donazione ad un Ente benefico, grazie alla stretta sinergia tra l’Arma locale e la Fondazione Giovanni Paolo II, gli operatori della Onlus hanno individuato una bambina dell’età di 9 anni meritevole del dono e assidua frequentatrice della struttura.

La Fondazione Giovanni Paolo II onlus è da anni impegnata sul territorio a contrasto della povertà educativa ed economica, al suo interno vi sono spazi dedicati in particolar modo a famiglie, bambine e bambini. Particolare rilevanza ha l’Emporio Sociale, un luogo dove sentirsi accolti e sostenuti soprattutto quando ci si trova in situazioni di vulnerabilità educativa ed economica.

Al termine di un breve incontro con la bambina e dopo averle fatto dono di alcuni gadget istituzionali, i militari hanno proseguito con una visita delle attività della Fondazione, occasione per conoscere i tanti operatori professionisti, volontari, e bambini che ogni giorno partecipano alle attività del Centro.


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