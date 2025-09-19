rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Pugliesi male: Lecce-Cagliari 1-2, Palermo-Bari 2-0 Calcio

20 Settembre 2025
Screenshot 20220828 213417

Gli anticipi nei campionati di calcio di serie A e B hanno riguardato la Puglia.

Serie A, quarta giornata: il Lecce era passato in vantaggio nel primo quarto di gara con Tiago Gabriel. Il Cagliari ha poi pareggiato, nel primo tempo per poi passare in vantaggio su rigore: doppietta di Belotti che ha così segnato i suoi primi gol nella squadra sarda, nella serata in cui ha giocato la sua 350/ma partita in serie A. Risultato finale, Lecce-Cagliari 1-2. In classifica il Lecce resta all’ultimo posto con 1 punto. Il Cagliari è a quota 7.

Per il campionato di serie B, il Palermo ha superato il Bari per 2-0 con reti nella ripresa di Le Douaron (che segnò anche in Palermo-Bari della scorsa stagione) e Gomes nel recupero. I pugliesi non hanno sfigurato in casa della favoritissima per la vittoria del campionato ma questo non vale per la classifica: Bari resta a quota 1 dopo quattro giornate.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione