Di seguito il comunicato:

La Cooperativa Meridia Formazione in Collaborazione con : Talent Garden- Innovation School (leader nella formazione Digitale), Università di Bari di Aldo Moro, CFM- Centro Formazione Manageriale organizza tre corsi di formazione sul digitale: Digital Marketing (Web Analyst), UX Design e Sicurezza Informatica. Verranno selezionati 300 ragazzi residenti in Puglia tra i 15 e i 34 anni che al momento non studiano e non lavorano (NEET) ma che hanno voglia di dare una svolta al proprio futuro. Al termine dei corsi verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite da parte di UNIBA e si riceverà un supporto per l’inserimento lavorativo grazie alla collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Mestieri di Puglia che attiverà percorsi di lavoro con aziende pugliesi e non solo.

Il progetto è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it