Di seguito un comunicato diffuso dal consorzio albergatori Carovigno:

Cosa significa destagionalizzare?

Destagionalizzare significa gestire l’economia costante di un territorio, significa ricchezza per un territorio, significa non perdere quelle risorse umane qualificate che servono oggi al turismo.

Chi sono i clienti delle sponde di stagione?

Sono quei clienti di un centro Europa o Italia che hanno la possibilità di viaggiare perché non vincolati dai calendari scolastici, sono quei clienti che hanno una capacità di spesa giusta per lo stesso periodo… Eppure la notizia del momento è quella che dall’aeroporto di Brindisi verranno meno i collegamenti da Milano e Roma, gli stessi che servono da incrocio per i voli internazionali.