Di seguito un comunicato diffuso da Asc judo Martina Franca:

Si è concluso con il Trofeo Italia Esordienti “B” e il Trofeo Italia Esordienti “A” la manifestazione “Un evento lungo un mese” organizzata dalla Fijilkam-, la Palestra ASD e Uisp Sport per tutti e con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca.

Un gremitissimo Palawojtyla, lo scorso fine settimana, ha ospitato diverse centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e da Malta, oltre cento società sportive e circa novanta tecnici.

Oltre al pubblico, che ha manifestato entusiasmo per l’evento, sono intervenute le autorità locali,il Sindaco, Gianfranco Palmisano, il Vicesindaco Nunzia Convertini, i rappresentanti della Fijilkam nazionale, con il responsabile del settore Judo, il col. Giuseppe Matera, e della Fijilkam regionale con il Presidente Saverio Patscot e i vicepresidenti Franco Quarto, per il settore lotta, Nicola Rinaldi, per il settore Judo.

“Siamo soddisfatti della partecipazione – dichiarano gli organizzatori – e della collaborazione costruttiva con il Comune di Martina Franca e la Regione Puglia uniti nell’intento di promuovere lo sport e il territorio. All’esterno del Palazzetto, infatti, gli ospiti hanno potuto assaporare e degustare i prodotti tipici locali, grazie al sostegno di alcuni partner che ringraziamo per la preziosa presenza, e partecipare alle visite guidate promosse da Ecomuseo e Serapia”.

Al termine della giornata agonistica, sì è svolta come di consueto la premiazione finale, con tanti premi, gadget e riconoscimenti per tutti i partecipanti e per le loro società.

Da segnalare che il martinese Giuseppe Braccioforte de ASD la Palestra, allenato da Franco Bufano, è risultato vincitore della categoria – 66 maschile, vincendo quattro incontri prima del limite. Nella gara maschile ottime prestazioni anche per i debuttanti di Martina Franca Alessio Loreto nella categoria 48 Kg e Danilo Colucci nella categoria 60 Kg.

Il settembre dedicato allo sport continua con gli open day “prova lo Sport” nelle strutture Polisportiva Arci Martina e Palestra ASD fino al 30 settembre.