Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 7
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 2
Provincia di Foggia: 29
Provincia di Lecce: 17
Provincia di Taranto: 3
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
3.251
Persone attualmente positive
194
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.198
Provincia di Bat: 27.989
Provincia di Brindisi: 21.189
Provincia di Foggia: 47.021
Provincia di Lecce: 30.746
Provincia di Taranto: 40.652
Residenti fuori regione: 990
Provincia in definizione: 476