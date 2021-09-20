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Puglia: 267261 positivi a test corona virus, incremento di 60 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 settembre 2021

60

Nuovi casi

7.182

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 7
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 2
Provincia di Foggia: 29
Provincia di Lecce: 17
Provincia di Taranto: 3
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
3.251

Persone attualmente positive

194

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

267.261

Casi totali

3.546.252

Test eseguiti

257.246

Persone guarite

6.764

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.198
Provincia di Bat: 27.989
Provincia di Brindisi: 21.189
Provincia di Foggia: 47.021
Provincia di Lecce: 30.746
Provincia di Taranto: 40.652
Residenti fuori regione: 990
Provincia in definizione: 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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