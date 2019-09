La settimana europea della mobilità offre, anche in Puglia, una miriade di manifestazioni e convegni. Le comunità devono porsi il problema di un traffico sostenibile, soprattutto nei centri urbani. E se rivoluzionare l’esistente di punto in bianco è impresa ardua, la programmazione e l’educazione delle nuove generazioni è di grande lungimiranza. Al riguardo, molto opportuno il coinvolgimento delle scuole da parte del Comune di Martina Franca con l’assessore Pasquale Lasorsa, in prima persona, a fare da cicerone per i bambini tra vecchia e nuova segnaletica e simulazioni di percorso. Alla fine della settimana saranno stati oltre mille gli scolari, dagli asili alle scuole di vario grado, ad essere entrati in contatto con la futura (anche di futuro prossimo) gestione della strada. Sarebbe utile affacciarsi al centro servizi, dove è allestito lo stand, anche per gli adulti, a dire il vero.