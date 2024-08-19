Di seguito il comunicato:



Impossibile dimenticare Maria Teresa Di Lascia, soprattutto per Rocchetta Sant’Antonio, luogo natio e paese del cuore per la scrittrice e politica le cui opere e il cui impegno sono patrimonio di memoria e cultura anche a livello nazionale e internazionale. A “I luoghi di Maria Teresa Di Lascia” sarà dedicato un importante incontro pubblico che si terrà martedì 20 agosto, alle ore 19, a Palazzo Ippolito. L’evento è organizzato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio con il patrocinio del Ministero della Cultura. Piero Mieli presenterà il suo libro intitolato “In Puglia, da Alda Merini a Mario Desiati” e, dialogando con Antonio Santoro, l’autore parlerà dell’importanza delle opere e della vita di Maria Teresa Di Lascia. Nel corso dell’incontro, la “Laudatio per Maria Teresa Di Lascia” a cura di Laura Marchetti, docente dell’Università di Reggio Calabria e componente della giuria scientifica del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia. A seguire, Lea Durante, docente dell’Università di Bari, parlerà del rapporto della grande scrittrice di Rocchetta Sant’Antonio con l’Europa. All’evento interverrà il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello. I temi della serata saranno introdotti da Lucia Castelli, curatrice del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia.