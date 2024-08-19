rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Rocchetta Sant’Antonio: i luoghi di Maria Teresa Di Lascia Stasera iniziativa

20 Agosto 2024
Rocchetta i luoghi di Maria Teresa Di Lascia

Di seguito il comunicato:

Impossibile dimenticare Maria Teresa Di Lascia, soprattutto per Rocchetta Sant’Antonio, luogo natio e paese del cuore per la scrittrice e politica le cui opere e il cui impegno sono patrimonio di memoria e cultura anche a livello nazionale e internazionale. A “I luoghi di Maria Teresa Di Lascia” sarà dedicato un importante incontro pubblico che si terrà martedì 20 agosto, alle ore 19, a Palazzo Ippolito. L’evento è organizzato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio con il patrocinio del Ministero della Cultura. Piero Mieli presenterà il suo libro intitolato “In Puglia, da Alda Merini a Mario Desiati” e, dialogando con Antonio Santoro, l’autore parlerà dell’importanza delle opere e della vita di Maria Teresa Di Lascia. Nel corso dell’incontro, la “Laudatio per Maria Teresa Di Lascia” a cura di Laura Marchetti, docente dell’Università di Reggio Calabria e componente della giuria scientifica del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia. A seguire, Lea Durante, docente dell’Università di Bari, parlerà del rapporto della grande scrittrice di Rocchetta Sant’Antonio con l’Europa. All’evento interverrà il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello. I temi della serata saranno introdotti da Lucia Castelli, curatrice del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione