Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta
Dalle 14 odierne per sei ore si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Dalle 20, per ventiquattro ore, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema sotto, fonte protezione civile della Puglia.