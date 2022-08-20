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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1439393 positivi a test corona virus, incremento di 1526 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 agosto 2022

1.526

Nuovi casi

10.684

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 325
Provincia di Bat: 88
Provincia di Brindisi: 174
Provincia di Foggia: 209
Provincia di Lecce: 429
Provincia di Taranto: 215
Residenti fuori regione: 81
Provincia in definizione: 5
32.811

Persone attualmente positive

313

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.439.393

Casi totali

12.371.040

Test eseguiti

1.397.631

Persone guarite

8.951

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 464.494
Provincia di Bat: 125.287
Provincia di Brindisi: 135.956
Provincia di Foggia: 204.247
Provincia di Lecce: 293.902
Provincia di Taranto: 195.956
Residenti fuori regione: 14.677
Provincia in definizione: 4.874

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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