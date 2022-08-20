Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 325
Provincia di Bat: 88
Provincia di Brindisi: 174
Provincia di Foggia: 209
Provincia di Lecce: 429
Provincia di Taranto: 215
Residenti fuori regione: 81
Provincia in definizione: 5
32.811
Persone attualmente positive
313
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.397.631
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 464.494
Provincia di Bat: 125.287
Provincia di Brindisi: 135.956
Provincia di Foggia: 204.247
Provincia di Lecce: 293.902
Provincia di Taranto: 195.956
Residenti fuori regione: 14.677
Provincia in definizione: 4.874