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Puglia, caldo: superati i 40 gradi fra Murgia barese e tarantino Azienda abbigliamento di Martina Franca, uscita dal lavoro due ore prima per la temperatura eccessiva

20 Luglio 2026
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Grottaglie 40,3 gradi. Gravina in Puglia 40,1. Altamura un paio di decimi in meno. Anche nel foggiano ci si è avvicinati ai 40 in varie località, in questa giornata di codice rosso per Bari in tema di ondate di calore, emblema di una Puglia che è alle prese, da nord a sud, con temperature molto elevate.

Oggi a Martina Franca sfiorati i 38 gradi, più caldo che a Taranto. Proprio a Martina Franca un’azienda del settore abbigliamento ha fermato l’attività alle 15, due ore prima del consueto. Chissà in quante altre imprese sia avvenuto, anche considerata l’ordinanza regionale, comunque è rilevante evidenziare il rispetto dei lavoratori.

 

 

 

 

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