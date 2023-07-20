rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

InSuperAbile: da La Verna a Santa Maria di Leuca, mille chilometri di solidarietà Percorso in sei regioni fino alla Puglia

20 Luglio 2023
Insuperabile 2022 day 11 24.08 3257

Dal 23 Luglio al 12 Agosto 2023 si terrà la terza edizione di “InSuperAbile – La staffetta dell’inclusione”, un percorso di solidarietà di 1.000km che quest’anno prenderà avvio da La Verna – dove si è conclusa la seconda edizione del progetto nel 2022 – per poi attraversare 6 regioni, dalla costa adriatica all’entroterra per concludersi a Santa Maria di Leuca.

L’obiettivo? Superare insieme ogni tipo di disabilità e portare un messaggio di Ri-partenza e Ri-nascita.

Un appassionante viaggio attraverso borghi e città di straordinaria bellezza nel quale gruppi di persone con particolari fragilità si passeranno un simbolico testimone, portando un messaggio di inclusione e speranza.

Come per le precedenti edizioni, il percorso sarà suddiviso in più frazioni così che ogni gruppo possa compiere almeno 5-6 tappe per poi cedere il testimone al successivo, toccando 6 regioni, tra borghi e città ricchi di storia e fascino, percorrendo cammini storici e vie più recenti, la costa adriatica e l’entroterra.

GRUPPO 1: La Verna – Rimini, lungo la Via Francesco, dal 23 al 27 Luglio 2023

Scopri le associazioni coinvolte e leggi il diario di viaggio > 

Data Partenza Arrivo Km
22-lug La Verna
23-lug La Verna Balze 25
24-lug Balze Sant’Agata Feltria 22
25-lug Sant’Agata Feltria San Leo 21
26-lug San Leo Villa Verrucchio 23
27-lug Villa Verrucchio Rimini 22
28-lug Rientro priimo gruppo

 

GRUPPO 2: Rimini – Brindisi, in bicicletta e tandem lungo la ciclabile adriatica, dal 28 Luglio al 05 Agosto 2023

Scopri le associazioni coinvolte e leggi il diario di viaggio >

Data Partenza Arrivo Km
28-lug Rimini Senigallia 72
29-lug Senigallia Civitanova M. 70
30-lug Civitanova M. Roseto d. Abru 79
31-lug Roseto d. Ab Vasto 95
01-ago Vasto Torre Mileto 86
02-ago Torre Mileto Manfredonia 80
03-ago Manfredonia Molfetta 91
04-ago Molfetta Monopoli 71
05-ago Monopoli Brindisi 73
06-ago Rientro secondo gruppo

 

GRUPPO 3: Brindisi – Santa Maria di Leuca, lungo la Via Francigena del Sud, dal 06 al 12 Agosto 2023

Scopri le associazioni coinvolte e leggi il diario di viaggio >

Data Partenza Arrivo Km
06-ago Brindisi Torchiarolo 25
07-ago Torchiarolo Lecce 23
08-ago Lecce Martano 31
09-ago Martano Otranto 31
10-ago Otranto Vignacastrisi 24
11-ago Vignacastrisi Tricase 15
12-ago Tricase S. Maria di Leuca 18
13-ago Rientro del gruppo

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione