Dal 23 Luglio al 12 Agosto 2023 si terrà la terza edizione di “InSuperAbile – La staffetta dell’inclusione”, un percorso di solidarietà di 1.000km che quest’anno prenderà avvio da La Verna – dove si è conclusa la seconda edizione del progetto nel 2022 – per poi attraversare 6 regioni, dalla costa adriatica all’entroterra per concludersi a Santa Maria di Leuca.
L’obiettivo? Superare insieme ogni tipo di disabilità e portare un messaggio di Ri-partenza e Ri-nascita.
Un appassionante viaggio attraverso borghi e città di straordinaria bellezza nel quale gruppi di persone con particolari fragilità si passeranno un simbolico testimone, portando un messaggio di inclusione e speranza.
Come per le precedenti edizioni, il percorso sarà suddiviso in più frazioni così che ogni gruppo possa compiere almeno 5-6 tappe per poi cedere il testimone al successivo, toccando 6 regioni, tra borghi e città ricchi di storia e fascino, percorrendo cammini storici e vie più recenti, la costa adriatica e l’entroterra.
GRUPPO 1: La Verna – Rimini, lungo la Via Francesco, dal 23 al 27 Luglio 2023
Scopri le associazioni coinvolte e leggi il diario di viaggio >
|Data
|Partenza
|Arrivo
|Km
|22-lug
|La Verna
|23-lug
|La Verna
|Balze
|25
|24-lug
|Balze
|Sant’Agata Feltria
|22
|25-lug
|Sant’Agata Feltria
|San Leo
|21
|26-lug
|San Leo
|Villa Verrucchio
|23
|27-lug
|Villa Verrucchio
|Rimini
|22
|28-lug
|Rientro priimo gruppo
GRUPPO 2: Rimini – Brindisi, in bicicletta e tandem lungo la ciclabile adriatica, dal 28 Luglio al 05 Agosto 2023
Scopri le associazioni coinvolte e leggi il diario di viaggio >
|Data
|Partenza
|Arrivo
|Km
|28-lug
|Rimini
|Senigallia
|72
|29-lug
|Senigallia
|Civitanova M.
|70
|30-lug
|Civitanova M.
|Roseto d. Abru
|79
|31-lug
|Roseto d. Ab
|Vasto
|95
|01-ago
|Vasto
|Torre Mileto
|86
|02-ago
|Torre Mileto
|Manfredonia
|80
|03-ago
|Manfredonia
|Molfetta
|91
|04-ago
|Molfetta
|Monopoli
|71
|05-ago
|Monopoli
|Brindisi
|73
|06-ago
|Rientro secondo gruppo
GRUPPO 3: Brindisi – Santa Maria di Leuca, lungo la Via Francigena del Sud, dal 06 al 12 Agosto 2023
Scopri le associazioni coinvolte e leggi il diario di viaggio >
|Data
|Partenza
|Arrivo
|Km
|06-ago
|Brindisi
|Torchiarolo
|25
|07-ago
|Torchiarolo
|Lecce
|23
|08-ago
|Lecce
|Martano
|31
|09-ago
|Martano
|Otranto
|31
|10-ago
|Otranto
|Vignacastrisi
|24
|11-ago
|Vignacastrisi
|Tricase
|15
|12-ago
|Tricase
|S. Maria di Leuca
|18
|13-ago
|Rientro del gruppo