La notte è stata caldissima in quasi tutta la Puglia. Fasano ha fatto registrare 34,8 gradi e la valle d’Itria si è ritrovata in condizioni di caldo praticamente inaudite con Locorotondo che ha fatto registrare 31,9 gradi all’una e Martina Franca 30,8. Ceglie Messapica ha sfiorato i 33 gradi.
Anche zone del foggiano, come Rodi Garganico e San Giovanni Rotondo, con temperature intorno ai 32 gradi così come Barletta ed altre zone della Bat.
Ondate di calore: oggi l’afa dell’anticiclone Caronte fa sentire ancora i suoi effetti in Italia. Bari è in codice rosso fra le città campione. Oggi come domani.
Ieri pomeriggio è scoppiato un vasto incendio di vegetazione nel territorio di Poggiorsini, non lontano da una polveriera militare.
Di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
|Citta’
|19/07/2023
|20/07/2023
|21/07/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)