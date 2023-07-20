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Caldo: Fasano 34,8 gradi nella notte. Ceglie Messapica quasi 33, Locorotondo 32, Martina Franca 31. Bari oggi codice rosso Caronte: anche località del foggiano e della Bat con temperature superiori ai 30. Poggiorsini: vasto incendio non lontano dalla polveriera

20 Luglio 2023
Screenshot 20230720 035933

La notte è stata caldissima in quasi tutta la Puglia. Fasano ha fatto registrare 34,8 gradi e la valle d’Itria si è ritrovata in condizioni di caldo praticamente inaudite con Locorotondo che ha fatto registrare 31,9 gradi all’una e Martina Franca 30,8. Ceglie Messapica ha sfiorato i 33 gradi.

Anche zone del foggiano, come Rodi Garganico e San Giovanni Rotondo, con temperature intorno ai 32 gradi così come Barletta ed altre zone della Bat.

Ondate di calore: oggi l’afa dell’anticiclone Caronte fa sentire ancora i suoi effetti in Italia. Bari è in codice rosso fra le città campione. Oggi come domani.

Ieri pomeriggio è scoppiato un vasto incendio di vegetazione nel territorio di Poggiorsini, non lontano da una polveriera militare.

Di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Citta’ 19/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello0
.BRESCIA Livello3 Livello1 Livello0
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello3 Livello3 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello3 Livello3 Livello3
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello0
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello3 Livello3 Livello3
.MILANO Livello2 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello3 Livello3 Livello3
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello2 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello1 Livello0
.VENEZIA Livello3 Livello1 Livello0
.VERONA Livello3 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 

 

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