La notte è stata caldissima in quasi tutta la Puglia. Fasano ha fatto registrare 34,8 gradi e la valle d’Itria si è ritrovata in condizioni di caldo praticamente inaudite con Locorotondo che ha fatto registrare 31,9 gradi all’una e Martina Franca 30,8. Ceglie Messapica ha sfiorato i 33 gradi.

Anche zone del foggiano, come Rodi Garganico e San Giovanni Rotondo, con temperature intorno ai 32 gradi così come Barletta ed altre zone della Bat.

Ondate di calore: oggi l’afa dell’anticiclone Caronte fa sentire ancora i suoi effetti in Italia. Bari è in codice rosso fra le città campione. Oggi come domani.

Ieri pomeriggio è scoppiato un vasto incendio di vegetazione nel territorio di Poggiorsini, non lontano da una polveriera militare.

Di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)