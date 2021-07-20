Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino al pomeriggio odierno. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati su Puglia settentrionale; isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto del territorio regionale.
I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.