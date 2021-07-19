Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Martedì 20 luglio, seconda puntata dello show della radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in onda in prima serata, alle ore 21.20, su Italia 1. La puntata andrà poi in replica giovedì alle 21.10 su La 5 e sabato 14 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra.

Sul main stage del Castello Aragonese di Otranto si alterneranno: J-Ax e Jake La Furia con il ritmo inconfondibile di “Salsa”, il talentuoso Aka7even con la sua “Loca”, il re del reggaeton italiano Fred De Palma, poi ancora i Sottotono, con uno dei pezzi più suonati dalle radio, “Mastroianni”, il grande Gigi D’Alessio con il suo ultimo singolo “Assaje”, Ermal Meta, con “Uno”, l’inno portafortuna della nazionale italiana campione d’Europa, Gaia con la sua “Boca” e poi ancora Tancredi, con “Las Vegas”, La Rappresentante di Lista con il brano sanremese “Amare”, Gio Evan con il suo nuovo singolo “Metà mondo”, Boro Boro con Cara con “Que Tal” e Jasmine con la sua “Calamite”. Dopo la splendida esibizione “on the road” della prima puntata dal Castello di Lecce, salirà sul palco di Otranto per la seconda puntata Alessandra Amoroso e, ancora: Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi e poi la coppia del momento, Fedez e Orietta Berti.

Infine gli “on the road”: Malika Ayane da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

Un cast di altissimo livello per la seconda puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che è possibile seguire sui social attraverso l’hasthag #battitilive.

Anche quest’anno il pubblico potrà interagire con gli artisti grazie all’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico di livello globale nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).