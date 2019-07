L’uomo sulla luna, cinquanta anni fa

Il 20 luglio 1969 per la prima volta. Una tappa fondamentale per l'umanità

Neil Armstrong fu il primo. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità, disse poi. Il 20 luglio 1969, cinquanta anni fa, l’allunaggio, il primo sbarco umano sulla luna. Sonda Eagle dell’Apollo 11, al quale fra l’altro diede il via il lucano Rocco Perrone. Italiano (di nascita) era pure uno dei tre membri dell’equipaggio, Michael Collins nato a Roma. Fu l’unico a non toccare il suolo lunare, di quei tre astronauti. In Italia, quel 20 luglio 1969 è rimasto anche nella storia della televisione: alla Rai venne riconosciuto il merito di avere organizzato la migliore trasmissione tv dell’allunaggio. Celebre la diversità di vedute fra il conduttore Tito Stagno e l’inviato negli Stati uniti, Ruggero Orlando, sul momento del contatto fra la navicella spaziale e il suolo lunare.

Oggi, cinquanta anni dopo esatti, parte da Baykonur una sonda spaziale: c’è l’italiano Luca Parmitano, al comando.

Lo spazio, a proposito di Italia, riserva nel futuro prossimo anche un ruolo di rilievo alla Puglia: voli suborbitali da Grottaglie.

L’evoluzione dell’umanità, con quella tappa del 20 luglio 1969 che è pietra miliare nella storia dell’uomo.

L’altra faccia della medaglia: con l’uomo che ormai ha conquistato lo spazio, quaggiù stiamo ancora a pensare, a litigare, a fare guerre, per cose assurde. A schifarci (o essere schifati) per il colore di una pelle. Che poveracci siamo quaggiù.