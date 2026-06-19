Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Non poteva che iniziare sotto i migliori auspici il Magna Grecia Festival, con un pensiero rivolto ai concerti che l’Orchestra ICO Magna Grecia terrà domenica 21 giugno alle 11.00 e alle 19.00 a Salisburgo, in Austria.

Al suo debutto, venerdì sera, allo Yachting Club di San Vito, il Magna Grecia Festival ha subito registrato un sold out. L’esordio della rassegna, con “Symphonic Greatest Hits”, evento di altissimo profilo, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Il pubblico ha sottolineato il concerto con grandi applausi, la richiesta di un bis e una standing ovation finale, il “viaggio musicale diviso” tra il monumentale classicismo viennese di Ludwig van Beethoven e l’irresistibile brio operistico di Gioachino Rossini. Solisti d’eccezione: il Maestro Gernot Winischhofer (violino), il Maestro Alexander Hülshoff (violoncello) e il Maestro Marco Schiavo (pianoforte).

E veniamo, ora, ai concerti che l’Orchestra ICO Magna Grecia terrà allo Stiftung Mozarteum di Salisburgo. La prima alle ore 11.00, con la direzione del Maestro Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi (pianoforte), Nicola Bertolini (clarinetto), Maria Giulia Milano (soprano) e Raffaele D’Angelo (pianoforte). In programma, musiche di Mozart e Rossini.

Secondo concerto alle ore 19.00, Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con Gernot Winischhhofer (violino), Alexander Hülshoff (violoncello), Marco Schiavo (pianoforte e Raffaele D’Angelo (pianoforte). In programma i grandi classici dell’Ottocento.

Lunedì 22 giugno, ultimo impegno internazionale: l’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta dal Maestro Piero Romano, con Gernot Winischhofer (violino), Alexander Hülshoff (violoncello), Marco Schiavo (pianoforte), Raffaele D’Angelo (pianoforte) e Maria Giulia Milano (soprano), alle 19.30 terrà un concerto alla Esterhazy Hall di Eisenstadt con la partecipazione dei musicisti

«Questi concerti – dice Romano – contribuiranno affinché l’Orchestra ICO Magna Grecia venga ulteriormente riconosciuta a livello internazionale; per tutti noi, questo è un momento di particolare orgoglio e di responsabilità con un lavoro fatto fin qui svolto con i professori della nostra orchestra e tutto il nostro staff; sarà come portare a Salisburgo un po’ della nostra città e del nostro territorio; un successo che arriva dopo un concreto investimento sottoforma di studio, nello sviluppare il talento dei nostri ragazzi, con quella visione che ogni territorio dovrebbe avere».

Detto del concerto allo Yachting Club, primo di sei eventi che toccheranno alcuni fra i club più affascinanti e ospitali del nostro territorio, ecco, a seguire, gli altri cinque appuntamenti previsti all’interno del Magna Grecia Festival. Giovedì 2 luglio, Relais Histò: “Symphonic flamenco”, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Paolo Ponziano Ciardi, con Carlos Piñana (chitarra) e Miguel Ángel Orengo (percussioni). Ingresso: 15euro; ingresso concerto, più aperitivo: 20euro.

Mercoledì 8 luglio, Mon Rêve Resort: “All you need is love – Beatles in symphony”. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti, L.A. Chorus diretto da Luigi Leo. Ingresso: 15euro.

Martedì 21 luglio, Mon Rêve Resort: “Queen in symphony”. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, con Magnus Bäcklund (voce). Ingresso: 15euro.

Giovedì 23 luglio, Relais Histò: “L’energia delle note”. Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta da Roberto Gianola. Ingresso: 5euro; ingresso concerto, più aperitivo: 20euro.

Martedì 28 luglio, Yachting Club: “Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno”. Orchestra ICO Magna Grecia con Radicanto. Ingresso: 10euro.

Il Magna Grecia Festival, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è una rassegna di concerti a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, finanziata con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Its Academy Mobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors.

Biglietti online su: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; orchestramagnagrecia.it .